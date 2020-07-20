MSB: Çukurca'da 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MSB: Çukurca'da 2 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşlarımız, 20 Temmuz 2020 tarihinde Hakkari Çukurca'daki bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Çukurca'da 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika
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23:37
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
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15:54
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