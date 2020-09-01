MSB: Çukurca'da EYP imha edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüne ait 2 adet lançer ile 1 adet el yapımı patlayıcının (EYP) ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız; Hakkari-Çukurca'da icra edilen operasyonlarda terör örgütüne ait 2 adet lançer ile 1 adet EYP ele geçirdi. Ele geçirilen EYP, Meti Timimizce imha edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:22 - Kaynak: DHA
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