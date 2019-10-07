Son Dakika Haberleri: MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...

MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...

52 dakika önce

MSB: "Çukurca/Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Çukurca/ Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Çukurca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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