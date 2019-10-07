MSB: "Çukurca/ Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA