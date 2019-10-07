MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...
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MSB: "Çukurca/Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
MSB: "Çukurca/ Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
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