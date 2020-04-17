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MSB: "Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin'de devam eden operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve...
7 saat önce
MSB: "Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin'de devam eden operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda doçka, roketatar ve havan mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.
MSB: "Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin'de devam eden operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda doçka, roketatar ve havan mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:28 Kaynak: İHA
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