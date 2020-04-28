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MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak...
6 saat önce
MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak"
MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak"
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:28 Kaynak: İHA
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