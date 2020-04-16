MSB: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır." - ANKARA