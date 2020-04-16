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MSB: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na,...
6 saat önce
MSB: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır.
MSB: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:08 Kaynak: İHA
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