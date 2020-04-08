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MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye...
6 saat önce
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti.
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:13 Kaynak: İHA
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