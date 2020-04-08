MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti."