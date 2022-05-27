MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz" - Son Dakika
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MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz"

27.05.2022 23:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.

MSB, Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtararak Konya Şehir Hastanesine tahliye etti. MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, kurtarma operasyonuna ait görüntüleri paylaşarak şu notu bıraktı: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

(Musa Erdoğan - İHA)

MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz
MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz
MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz
MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

YORUMLAR
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Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) 'Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) 'Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Asil Slang Soruyor: Olay Ne? Asil Slang Soruyor: Olay Ne?
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Daima asil milletimizin hizmetindeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz" - Son Dakika
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