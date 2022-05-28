MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ - Son Dakika
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MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

28.05.2022 00:39

KONYA'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

KONYA'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan kişinin, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarılma anları, MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye, "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" notu düşüldü.

MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

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MSB: 'Daima asil milletimizin hizmetindeyiz' MSB: 'Daima asil milletimizin hizmetindeyiz' Asil Slang Soruyor: Olay Ne? Asil Slang Soruyor: Olay Ne?
Kaynak: DHA

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