MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare - Son Dakika
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Güvenlik

MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare

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Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısından fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar arasında gazetecilerin hemen yanında duran kamufleli Mehmetçik'in ''çakı gibi'' görüntüsü dikkati çekti.

10.10.2024 14:28  Güncelleme: 14:39
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Basın toplantısıyla ilgili servis edilen fotoğraflar arasında gazetecilerin hemen yanında duran kamufleli Mehmetçik'in görüntüsü dikkati çekti.

İşte o fotoğraf karesi;

MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare

2 BİN 149 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 42, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1113'ü Irak'ın, 1036'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğine vurgu yapan Aktürk, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

78 BİN KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı anlatarak, şu bilgileri paylaştı: "Son bir haftada 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1167 şahısla bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802'ye ulaşmıştır. Ayrıca, son bir haftada Hatay ve Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 103 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."

MSB\'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uçan Adam:
    Allah korusun hepinizi ???????????? 0 0 Yanıtla
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