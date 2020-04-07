MSB'de korona tedbirleri - Son Dakika

MSB'de korona tedbirleri
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında, birliklerimizdeki ortak kullanım alanları belirli periyotlarla dezenfekte edilmektedir. Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:35 Kaynak: İHA
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