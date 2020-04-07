MSB'de korona tedbirleri - Son Dakika

MSB'de korona tedbirleri
6 saat önce
MSB'de korona tedbirleri Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
MSB'de korona tedbirleri
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında, birliklerimizdeki ortak kullanım alanları belirli periyotlarla dezenfekte edilmektedir. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:52 Kaynak: İHA
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