MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Korona ile mücadele merkezi MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu

Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."

Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."