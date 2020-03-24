MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu - Son Dakika

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MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Korona ile mücadele merkezi MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Korona ile mücadele merkezi MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"
Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:49 Kaynak: AA
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