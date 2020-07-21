MSB'de yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika

MSB'de yoğun diplomasi trafiği

Terörle mücadelenin yanı sıra Kıbrıs dahil, mavi vatan ve Türkiye'nin semalarında ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini sürdüren Milli Savunma Bakanlığında, sahadaki etkiyi masaya yansıtmak için yoğun diplomasi trafiği hayata geçiriliyor.

MSB'de yoğun diplomasi trafiği, System.String[]

Terörle mücadelenin yanı sıra Kıbrıs dahil, mavi vatan ve Türkiye'nin semalarında ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini sürdüren Milli Savunma Bakanlığında, sahadaki etkiyi masaya yansıtmak için yoğun diplomasi trafiği hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda dün sabah saatlerinde Libya ve Malta bakanlarını ağırlayan Bakanlık, öğleden sonra ise Azerbaycanlı üst düzey askeri yetkililerle Katar Savunma Bakanı'na ev sahipliği yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dünkü yoğun programı Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'nin ziyaretiyle başladı. Akar ve Camilleri'nin baş başa görüşmesinin sonrasında Bakanlık, bu defa Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa görüşmesi için hazırlandı.

Başağa ve Akar arasındaki görüşmenin ardından Bakanlıkta önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın daveti üzerine yapılan üçlü toplantı kapsamında, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri bir araya geldi.

Toplantıda bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler de ele alındı. Toplantının ardından 3 bakan kameraların önüne geçti.

Toplantının ev sahibi olarak ilk sözü alan Akar, görüşmelerde birçok konuda benzer görüşleri paylaştıklarını müşahede ettiklerini belirtti. Akdeniz'de, barış ve istikrara sağlayacakları katkılarla bu konudaki çalışmaların hem bölge hem dünya için önemli bir model olacağını vurgulayan Akar, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya hükümeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğini, orada askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık yaptıklarını söyledi.

"Libya Libyalılarındır"

Meşru Libya hükümeti ile iş birliğinin devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Libya Libyalılarındır anlayışıyla ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum. Amacımız Libya'nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu konudaki gayretlerimiz bugüne kadar sürdü, bundan sonra da aynı şekilde Libyalı kardeşlerimizle, BM tarafından tanınan hükümetiyle yaptığımız iş birliğimizin devam edeceğini ve Libyalı kardeşlerimizle bu iş birliğimizi devamlı sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu amaca ulaşabilmek için en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya'da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir."

"Türkiye bölgede stratejik, önemli bir ülke"

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da Hafter'in saldırıları nedeniyle Libya ve bölgedeki güvenliğin bozulduğunu, çok sayıda Libyalı'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıların ülkenin altyapı sistemlerine de büyük zarar verdiğini anlatan Başağa, "Hafter'in yaptığı operasyon tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk sadece Hafter'in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır." dedi.

Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri ise Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip stratejik bir ülke olduğunu ifade etti.

Malta'nın bölgedeki refahın ve huzurun geliştirilmesine yönelik her türlü inisiyatifi desteklediğini bildiren Camilleri, "Bugün 3 ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik konuşmalar Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz'e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır. Libya'da barışçıl bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gereken şey mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılmasıdır. Burada uluslararası toplumun üzerine düşen görevler de var. Birleşik bir Libya için yapılması gereken çabalar var, bu da genel olarak ülkedeki istikrarı sağlayacak ve bununla ilgili yapılması gerekenler en kısa zaman zarfında yapılmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

Tansiyonun yükseldiği dönemde önemli kabul

Uzun süren toplantının ardından Bakanlık bu kez bir başka önemli misafir için hazırlıklara başladı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov ile Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı toplantıda konuşan Akar, "Her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Akar, yoğun geçen programının son görüşmesini ise Katar Savunma Bakanı ile yaptı.

Uzun süren görüşmede Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Akar, bölgesel konularla 2 ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Bakan Akar'ın, Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya'daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Milli Savunma Bakanı Akar'ın hafta sonu Katar'a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar'ın, güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi.

Akar, hafta sonu Katar'da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.

Türkiye, Katar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB'de yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor         
11:13
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı         
09:47
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı         
23:50
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler         
23:19
Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü         
22:53
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 18:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB'de yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei