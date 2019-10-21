Son Dakika Haberleri: MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir."
Son Dakika Güncel MSB: 'DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir.'

MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir."

2 saat önce

MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir.

MSB:

MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/ YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir." - ANKARA

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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