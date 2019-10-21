MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir."
2 saat önce
MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
MSB: "DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/ YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir." - ANKARA
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