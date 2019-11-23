MSB: "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/ YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı". - ANKARA