Son Dakika Haberleri: MSB: "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. - Son Dakika

MSB: "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor.

6 saat önce

MSB: "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor.

MSB:

MSB: "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/ YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı". - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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