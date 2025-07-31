MSB\'den 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin yeni açıklama: Sonuçlar paylaşılacaktır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi. Kuzey Irak'ta 12 askerin mağarada şehit olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MSB kaynakları, idari incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanacağını duyurdu. MSB kaynakları, İskenderun'da da iki erin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine de "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞME

MSB kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabulüne ilişkin şu bilgileri paylaştı: "ABD'nin Ankara Büyükelçisi 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunuldu, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alındı."

"ENTEGRASYONU YAKIN TAKİP EDİYORUZ"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecek."

4 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta yaptığı basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sürmekte olan operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu.Suriye Harekât Alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 305 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

"İSRAİL KEYFİ SALDIRILARINA SON VERMELİ"

Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar veriyor.İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalı.İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi,Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir.

YAŞ TOPLANTISI 5 AĞUSTOS'TA

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecek."