MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Genel MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

6 saat önce

MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Çanakkale Şehitlik ve Şehitler Abidesi'nin yanı sıra kara, deniz ve havada görev yapan Mehmetçikler ve Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlatan görüntüler yer alıyor.

MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

Çanakkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

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