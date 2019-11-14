Son Dakika Haberleri: MSB'den 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
Son Dakika Güncel MSB'den 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MSB'den 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, olay yerinde çevre emniyetinin sağlandığını bildirdi.

MSB'den 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, olay yerinde çevre emniyetinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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