Son Dakika Haberleri: MSB'den "20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya" ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel MSB'den '20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya' ilişkin açıklama - Son Dakika

MSB'den "20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya" ilişkin açıklama

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi.

MSB'den

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanılarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirmede, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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