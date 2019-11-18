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MSB'den "20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya" ilişkin açıklama
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanılarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirmede, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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