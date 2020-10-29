MSB'den 29 Ekim'e özel video - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel olarak hazırlanan video ile kutladı.

Bakanlık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu Twitter'dan yayınladı. Video, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notu ile paylaşıldı. 2 dakika 20 saniyelik videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve TSK unsurlarına yer verildi.