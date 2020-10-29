MSB'den 29 Ekim'e özel video - Son Dakika

MSB'den 29 Ekim'e özel video
29.10.2020 12:00
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel olarak hazırlanan video ile kutladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel olarak hazırlanan video ile kutladı.
Bakanlık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu Twitter'dan yayınladı. Video, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notu ile paylaşıldı. 2 dakika 20 saniyelik videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve TSK unsurlarına yer verildi.
Son Dakika Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü