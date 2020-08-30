MSB'den 30 Ağustos'a özel klip - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlık tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla komandoların yer aldığı özel video hazırlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı. Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi.