MSB'den 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezardaki ceset sayısında artış olabileceğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığı belirtildi.

2018'in ocak ayında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."