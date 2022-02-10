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MSB'den '4 bakan yardımcısı' açıklaması - Son Dakika

MSB'den '4 bakan yardımcısı' açıklaması

10.02.2022 17:56
MSB'den '4 bakan yardımcısı' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 4 bakan yardımcısı üzerinden bakanlığa yönelik iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır"...

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 4 bakan yardımcısı üzerinden bakanlığa yönelik iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihinin en yoğun mücadelesinin büyük bir başarı ile verildiği belirtildi. Ordunun tek beklentisinin emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılması olduğu kaydedilerek, "Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bugünkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir. Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından 4 Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, ön yargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz" denildi.

'ART NİYETLİ ÇABA'İddiaların geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "İddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkumiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır. Bu iftiraların özellikle; ­FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, ­icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, ­terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekatı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz."

İftiralarla ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderildiği belirtilerek, "Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."


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Cumhuriyet, Terör, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB'den '4 bakan yardımcısı' açıklaması - Son Dakika


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