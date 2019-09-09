Son Dakika Haberleri: Msb'den 9 eylül izmir'in kurtuluşu klibi
Son Dakika Güncel Haber

Msb'den 9 eylül izmir'in kurtuluşu klibi

1 saat önce

MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.

MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.

Bakanlığın resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, "26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşu ile başarıya ulaştı. Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ANKARA (DHA)

Msb'den 9 eylül izmir'in kurtuluşu klibi

İzmir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:48:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb'den 9 eylül izmir'in kurtuluşu klibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]