Msb'den 9 eylül izmir'in kurtuluşu klibi
1 saat önce
MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:37 Kaynak: DHA
MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
Bakanlığın resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, "26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşu ile başarıya ulaştı. Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
ANKARA (DHA)
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