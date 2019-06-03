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MSB'den açıklama

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca, "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir.

MSB'den açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, " TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın iş birliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir."
Erinden generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletin bağrından çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.
Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:38 Kaynak: AA
TSK, Güncel
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