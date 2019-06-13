MSB'den açıklama
3 saat önce
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Rus hava güçlerinin Türkiye
'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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