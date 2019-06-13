Son Dakika Haberleri: MSB'den açıklama
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MSB'den açıklama

3 saat önce

Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

MSB'den açıklama, System.String[]
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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