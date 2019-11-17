MSB'den açıklama: 4000 IŞİD'liyi etkisiz hale getirdik PKK/YPG ise 800 IŞİD'liyi serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 4000'den fazla IŞİD'li militanı etkisiz hale getirdiğini ve PKK/ YPG örgütlerininse Suriye'deki Tel Abyad Hapishanesi'nde en az 800 IŞİD'liyi serbest bıraktığını bildirdi.



Twitter hesabından İngilizce olarak da paylaşılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki terör örgütlerini temizlemeyi hedeflediği ve IŞİD'e karşı savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğuna vurgu yapıldı.