Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu (2)

15.08.2022 16:52
Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu (2)

MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın şehit olduğunu duyurduğu açıklamada, "Şemdinli'de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er...

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın şehit olduğunu duyurduğu açıklamada, "Şemdinli'de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
15:57 Korkutan kaza! Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde çarpıştı
15:56 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:39 Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
16:15 Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 16:53:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement