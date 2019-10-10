Son Dakika Haberleri: Msb'den açıklama pkk-pyd-ypg'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile...
Son Dakika Güncel Msb'den açıklama pkk-pyd-ypg'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile...

Msb'den açıklama pkk-pyd-ypg'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile...

1 saat önce

MSB'DEN AÇIKLAMA PKK-PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA PKK-PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi

Msb'den açıklama pkk-pyd-ypg'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile...

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
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