Msb'den açıklama pkk-pyd-ypg'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile...
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MSB'DEN AÇIKLAMA PKK-PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
MSB'DEN AÇIKLAMA PKK-PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi
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