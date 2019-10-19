Msb'den açıklama, pkk-ypg'li teröristlerin güvenli bölge'den çıkması yakından takip ediliyor
3 dakika önce
MSB'DEN AÇIKLAMA, PKK-YPG'li Teröristlerin Güvenli Bölge'den Çıkması Yakından Takip Ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
MSB'DEN AÇIKLAMA, PKK-YPG'li Teröristlerin Güvenli Bölge'den Çıkması Yakından Takip Ediliyor
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