Msb'den açıklama, pkk-ypg'li teröristlerin güvenli bölge'den çıkması yakından takip ediliyor

MSB'DEN AÇIKLAMA, PKK-YPG'li Teröristlerin Güvenli Bölge'den Çıkması Yakından Takip Ediliyor

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ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk