Msb'den açıklama, rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 pkkpyd-ypg'li terörist...
41 dakika önce
MSB'DEN AÇIKLAMA, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKKPYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:17 Kaynak: DHA
MSB'DEN AÇIKLAMA, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKKPYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor