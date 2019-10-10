Son Dakika Haberleri: Msb'den açıklama, rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 pkkpyd-ypg'li terörist...
Son Dakika Güncel Msb'den açıklama, rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 pkkpyd-ypg'li terörist...

Msb'den açıklama, rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 pkkpyd-ypg'li terörist...

41 dakika önce

MSB'DEN AÇIKLAMA, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKKPYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKKPYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Msb'den açıklama, rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 pkkpyd-ypg'li terörist...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:17 Kaynak: DHA
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