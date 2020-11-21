MSB'den "Ağdam" paylaşımı - Son Dakika

MSB'den "Ağdam" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın Ağdam'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın Ağdam'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından kentin son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadeleri kullanıldı. Kentte yıkılan yapıların görüldüğü videoda, Kent Camisi'nde ilk ezanın okunduğu anlar da yer aldı.

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