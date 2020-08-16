MSB'den Akdeniz paylaşımı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:42

Kaynak: İHA

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile otelde transfer görüşmesi yaptı

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar, İBB'nin talebiyle tahliye ediliyor

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz