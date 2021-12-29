MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi içeride ve dışarıda tam gaz sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"ÇOK NAMLULU ROKETATAR İLE SALDIRDILAR"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" denildi.

GÖRÜNTÜLER, AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçiğin operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Bir kez daha tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Mehmetçiklerin, teröristlere misliyle karşılık verdiği anlar aksiyon filmlerini aratmadı.