Msb'den Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama
12 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Bugün Anıtkabir
'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" denildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Anıtkabir'e düzenlenen ziyaretlerin 'Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenler 'Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:37 Kaynak: DHA
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