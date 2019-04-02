Son Dakika Haberleri: Msb'den Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama

Msb'den Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" denildi.

Msb'den Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Anıtkabir'e düzenlenen ziyaretlerin 'Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenler 'Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:39 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu Ankara'ya Gidiyor! İlk Olarak Anıtkabir'i Ziyaret Edecek Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 19:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb'den Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]