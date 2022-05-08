MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım - Son Dakika
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MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım

08.05.2022 11:14

MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşımANKARA Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Anneler Günü'nü kutladı.

MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Anneler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve başarılı operasyonlarına ait görüntülerin paylaşıldığı video kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım
MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım
MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım
MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım

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Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü, Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım - Son Dakika
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