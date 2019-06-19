MSB'den Araklı'daki sel felaketinde ölenler için başsağlığı mesajı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:36 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Trabzon
'un Araklı
ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Bakanlık tarafından bölgedeki kurtarma çalışmalarından video ve fotoğraf da paylaşıldı.
- Ankara
İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı
Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı
Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş