Son Dakika Haberleri: MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
Son Dakika Güncel MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme

MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.

MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yanıtı: Belediye istenen şartları yenine getirmemiştir MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi "Nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor! İlk nöbeti Ziya Selçuk tutacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]