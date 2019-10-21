Son Dakika Haberleri: MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi
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MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:19 Kaynak: DHA
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