MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:19 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi" denildi.
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yanıtı: Belediye istenen şartları yenine getirmemiştir MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor