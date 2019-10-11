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Msb'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

39 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamları gerektiğini açıkladı.

Msb'den 'askerlik yoklaması' açıklaması, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamları gerektiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından internet sitesinden yapılan duyuruda, 1 Ocak 2019'da askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Duyuruda, yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanların 31 Aralık 2019'a kadar 'e-devlet' üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek, bu işlemleri yapmaları gerektiği belirtildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:42 Kaynak: DHA
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