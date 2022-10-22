MSB, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır." mesajını paylaştı.

Gece ve gündüz görüntülerinin yanı sıra yaz ve kış aylarında gerçekleştirilen operasyon görüntüleri de videoda yer aldı. Videoda, ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | MSB'den 'ATAK helikopteri' paylaşımı: 'En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır' - Son Dakika

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