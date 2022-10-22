Son Dakika | MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı: "En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır" - Son Dakika
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Son Dakika | MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı: "En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır"

22.10.2022 15:52

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK taarruz helikopterlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK taarruz helikopterlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, ATAK helikopterlerinin tatbikat görüntülerine yer verildi.

Gece ve gündüz görüntülerinin yanı sıra yaz ve kış aylarında gerçekleştirilen operasyon görüntüleri de videoda yer aldı. Videoda, ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.

MSB, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | MSB'den 'ATAK helikopteri' paylaşımı: 'En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı: "En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır" - Son Dakika
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