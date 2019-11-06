Son Dakika Haberleri: MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı
Son Dakika Güncel MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı

MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı

8 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında bir video yayımladı.

MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında bir video yayımladı. Atatürk'ün, 'Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır' sözünün yer aldığı klipte, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından saat 09.05'te paylaşılan videoda, 'Daima Kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajına yer verildi. Videoda, Anıtkabir'de bulunan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk'ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü Türk askerlerinin omzunda bu yoldan ebedi istirahatgahına taşındığı belirtildi. Videoda ayrıca Atatürk'ün, 'Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır' ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:23 Kaynak: DHA
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