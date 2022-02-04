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MSB'den 'Atatürk' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 'Atatürk' paylaşımı

04.02.2022 17:31
MSB'den 'Atatürk' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca " Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda; bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" denildi.


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Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Alparslan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB'den 'Atatürk' paylaşımı - Son Dakika


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