MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti - Son Dakika

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer ülkemizde de büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ermenistan'ın işgal ettiği 300'den fazla yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, zafer bugün yapılacak resmi tören ile kutlanacak. Bakü'de yapılacak olan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Zafer Günü Töreni'nden hemen önce Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım ise nefesleri kesti. Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı görüntüleri Twitter hesabından paylaşıldı.

"AZERBAYCAN TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİ KUTLUYORUZ"

Yapılan açıklamada ise "Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.