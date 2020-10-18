MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı - Son Dakika

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı
18.10.2020 10:32
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Bağımsızlık günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Bağımsızlık günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Tek millet iki devlet olarak ilelebet payidar kalacağız" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeşimiz, Canımız, Azerbaycanımız. Bağımsızlık günün kutlu olsun. Yukarı Karabağ'ı Ermenistan İşgali'nden kurtarmak için icra ettiğiniz harekatta kardeşleriniz olarak yanınızdayız ve her zaman da yanınızda olacağız. 'Tek Millet İki Devlet' olarak ilelebet payidar kalacağız" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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