MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi - Son Dakika

MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

18.10.2020 11:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla klip hazırladı.

TRT Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, MSB'nin Twitter hesabından "Canım, gözüm, Azerbaycan. İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız." mesajıyla paylaşıldı.

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından çalınan, sözleri Ahmed Cavad, müziği Emin Sabitoğlu, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait "Can Azerbaycan" adlı eseri Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından müşterek yapılan tatbikat görüntüleri ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.

MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Bağımsızlık, Azerbaycan, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı         
10:20
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi         
08:47
Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi         
06:39
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı         
22:14
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 11:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei