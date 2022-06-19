MSB'den "Babalar Günü"ne özel video - Son Dakika
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MSB'den "Babalar Günü"ne özel video

19.06.2022 12:56

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışındaki kara, hava ve deniz kuvvetleri personelinin Babalar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışındaki kara, hava ve deniz kuvvetleri personelinin Babalar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Baba demek, özveri ve kahramanlık demek. Baba demek, cesaret ve yiğitlik demek. Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere evlatları için yaşayan, çocukları için her türlü fedakarlığı göze alan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yurt içi ve yurt dışındaki birlikler ile askeri tesislerde görev yapan TSK personelinin ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel kutlama mesajlarına yer verildi.

YORUMLAR
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Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den 'Babalar Günü'ne özel video - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den "Babalar Günü"ne özel video - Son Dakika
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