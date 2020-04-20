MSB'den Bahar Kalkanı bölgesinde korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin görüntüleri paylaştı. Videoda, askeri araç ve teçhizatların ilaçlanmasına ve askerlerin ateş ölçümüne ilişkin anlara yer verildi. MSB'den yapılan paylaşıma, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notu düşüldü.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)